Мэрия Екатеринбурга присматривается к курганским автобусам

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Кроме того , глава Екатеринбурга заявил , что в ближайшее время чиновники посмотрят новинки МаЗа и НефАЗа. Выбирать среди предложенных вариантов будут по комфорту и стоимости эксплуатации.





, выделенные на подготовку к ЧМ-2018. Ранее Екатеринбург закупил 169 больших зеленых автобусов — на это пошли деньгивыделенные на подготовку к ЧМ-2018.

На замечание ведущего Евгения Енина о томчтопокупать у своих близких — это заповедь чиновника», Высокинский парировалчто это всего лишь значитчто налоги после покупки автобусов останутся в УрФО.