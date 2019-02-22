Мэрия Екатеринбурга присматривается к курганским автобусам
08:06, 22 Февраль 2019
Новые машины могут купить у соседей по УрФО. Раньше парк пополняли НефАЗами и МАЗами.
Екатеринбург в ближайшее время планирует закупать новые большие автобусы для «Гортранса». Сейчас в его парке есть зеленые НефАЗы и МАЗы, но машины производит и соседний КАвЗ. К этим автобусам мэрия сейчас присматривается, заявил в эфире ОТВ глава города Александр Высокинский. При этом он пояснил свою позицию:
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По-доброму, надо делать так, чтобы все деньги оставались на территории федерального округа. Поэтому покупать надо что-то у своих близких.
На замечание ведущего Евгения Енина о том, что «покупать у своих близких — это заповедь чиновника», Высокинский парировал, что это всего лишь значит, что налоги после покупки автобусов останутся в УрФО.
Кроме того, глава Екатеринбурга заявил, что в ближайшее время чиновники посмотрят новинки МаЗа и НефАЗа. Выбирать среди предложенных вариантов будут по комфорту и стоимости эксплуатации.
Ранее Екатеринбург закупил 169 больших зеленых автобусов — на это пошли деньги, выделенные на подготовку к ЧМ-2018.
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