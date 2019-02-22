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Мэр узнал, что «Спецавтобаза» потеряла контроль над собаками

17:42, 22 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Пока что ловить агрессивных животных будут по индивидуальному заказу.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел со «Спецавтобазой» совещание по вопросу отлова бездомных животных. Оказалось, что контракт с компанией так и не был подписан из-за претензий антимонопольной службы. Собак искали только до конца января. Бороться с агрессивными животными пока будут, заключая прямые договоры на отлов.

Контракт на 30 миллионов рублей придется разыграть заново. Пока что для него готовят документацию, сообщили в пресс-службе мэрии. Структура «Спецавтобазы» по отлову животных работает в прежнем режиме. В пунктах временного содержания все еще живут собаки, которых поймали в январе.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, бездомные животные, животные, собаки, Свердловская область , Екатеринбург
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