Екатеринбуржцам запретят оставлять машины еще на 13 улицах города

Екатеринбуржцы не смогут оставлять машину еще на 13 участках уральской столицы. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации, знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят во втором квартале 2019 года. Ловите карту от ЕТВ, чтобы знать, где парковка может обернуться вам расставанием с машиной: