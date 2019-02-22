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Екатеринбуржцам запретят оставлять машины еще на 13 улицах города

12:32, 22 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Знаки установят во втором квартале 2019 года.

Екатеринбуржцы не смогут оставлять машину еще на 13 участках уральской столицы. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации, знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят во втором квартале 2019 года. Ловите карту от ЕТВ, чтобы знать, где парковка может обернуться вам расставанием с машиной:

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Напомним, с октября мэрия решила штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку. ЕТВ разбирался, удобно ли платить за стоянку в паркоматах, и писал об этом репортаж. Вы можете прочитать его здесь.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , остановка, парковка, автомобиль
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