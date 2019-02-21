В пригороде Екатеринбурга взлетели цены на жилье
10:09, 21 Февраль 2019
Самые дерзкие продавцы оказались в Березовском и Среднеуральске.
В городах-спутниках Екатеринбурга на 9% выросли цены на жилье. Максимальный скачок аналитики N1.ru зафиксировали в Березовском и Среднеуральске. Средняя цена «квадрата» в пригороде сейчас составляет 53,4 тысячи рублей. Такую же цену предлагают в квартирах на окраине Екатеринбурга: в Компрессорном, Завокзальном и старом фонде отдаленных микрорайонов.
Самое дорогое жилье в агломерации Екатеринбурга продают в Верхней Пышме — 58,2 тысячи за квадратный метр. Там даже можно найти элитную двушку за девять миллионов. Дешевле всего покупать квартиры в Среднеуральске. Там за «квадрат» придется заплатить 46,2 тысячи рублей. В Арамиле чуть дороже — 50 тысяч рублей. Скачек цен в пригороде объясняют ростом цен на квартиры в Екатеринбурге.
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