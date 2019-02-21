В пригороде Екатеринбурга взлетели цены на жилье

В городах-спутниках Екатеринбурга на 9% выросли цены на жилье. Максимальный скачок аналитики N1.ru зафиксировали в Березовском и Среднеуральске. Средняя цена « квадрата» в пригороде сейчас составляет 53,4 тысячи рублей. Такую же цену предлагают в квартирах на окраине Екатеринбурга: в Компрессорном , Завокзальном и старом фонде отдаленных микрорайонов.



