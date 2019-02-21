Приходите обсуждать: какой будет набережная Ольховки около УрГУПСа
11:01, 21 Февраль 2019
Администрация Железнодорожного района представила проект будущей реконструкции.
В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по благоустройству набережной реки Ольховка (от пешеходного моста до улицы Колмогорова). Свое мнение можно высказать в 18:00 27 февраля в актовом зале гимназии № 155 на Челюскинцев, 90, говорится на сайте администрации Железнодородного района.
Также чиновники опубликовали рендеры будущей реконструкции — на них есть сцена и береговой каскад ступеней, зоны отдыха со скамейками и зеленью, детская площадка, пирс, скейт-парк, специальная площадка для пенсионеров. И водопад.
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По соседству уже реализуется другой проект благоустройства набережной — берег Исети обустраивают от Малышева до ЦПКиО. Правда, большие и амбициозные планы уже пару раз разбились об уральскую реальность. Например, проект лишился моста под мостом на Куйбышева, из-за чего набережная фактически потеряла смысл — в виду отсутствия связности.
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