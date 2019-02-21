Приходите обсуждать: какой будет набережная Ольховки около УрГУПСа

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Также чиновники опубликовали рендеры будущей реконструкции — на них есть сцена и береговой каскад ступеней , зоны отдыха со скамейками и зеленью , детская площадка , пирс , скейт-парк , специальная площадка для пенсионеров. И водопад.

В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по благоустройству набережной реки Ольховкаот пешеходного моста до улицы Колмогорова). Свое мнение можно высказать в 18:00 27 февраля в актовом зале гимназии № 155 на Челюскинцев90говорится на сайте администрации Железнодородного района.