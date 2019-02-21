Мэрия решает сложную задачу: когда убирать Екатеринбург от снега

В каждый район города закупили 30 дополнительных машин. По словам мэра , их будут усовершенствовать: до конца февраля прикрутят дополнительные щетки. « Сегодня по нормативам мы должны убирать основную часть города за две недели. Нам нужно добиться , чтобы убирали за неделю».





Высокинский сообщил , что можно было бы закупить еще больше техники и тогда город бы убирали за два дня. Но это невыгодно , ведь техника будет простаивать. Главная цель на сегодня — вывезти весь снег до середины марта.



