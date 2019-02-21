Мэрия решает сложную задачу: когда убирать Екатеринбург от снега
18:17, 21 Февраль 2019
Александр Высокинский не знает, что выбрать — дневные пробки или ночные рейды.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский признался, что не может решить, в какое время суток лучше убирать снег. По его словам, жители будут недовольны в любом случае. Но решение ищут.
«Мы можем выгнать технику ночью, но тогда граждане говорят „не видим технику“. Правильно, потому что спим. Можем выгнать днем. Увидят все, но получим много жалоб на пробки», — сообщил Высокинский.
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В каждый район города закупили 30 дополнительных машин. По словам мэра, их будут усовершенствовать: до конца февраля прикрутят дополнительные щетки. «Сегодня по нормативам мы должны убирать основную часть города за две недели. Нам нужно добиться, чтобы убирали за неделю».
Высокинский сообщил, что можно было бы закупить еще больше техники и тогда город бы убирали за два дня. Но это невыгодно, ведь техника будет простаивать. Главная цель на сегодня — вывезти весь снег до середины марта.
«Потом начнем убирать высоким давлением. От фасада тротуар, ограждения, скамейки», — мечтает мэр.
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