Мэрия Екатеринбурга решила переделать парк Энгельса
09:29, 21 Февраль 2019
На площадке сделают освещение и спортивную площадку.
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который подготовит проект благоустройства парка имени Энгельса на перекрестке Малышева с Бажова. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, на территории должно появиться освещение, детская и спортивная площадка и зоны для отдыха.
Кроме зонирования, необходимо отремонтировать дорожки, обустроить входные группы, высадить зеленые ограждения и сделать удобные заезды для инвалидов. Также необходимо предусмотреть вариант зимнего оформления парка. Архитекторы должны подготовить и согласовать три эскиза до декабря 2019 года. За работу они получат 926 тысяч рублей.
К этому же времени должны подготовить проект благоустройства паркае XXII Партсъезда. После реконструкции там появятся три спортивные площадки: волейбольная, комплексная и общефизическая. Детей планируют разделить по возрастным группам. Одна из площадок будет с конной тематикой.
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