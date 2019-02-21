Мэрия Екатеринбурга решила переделать парк Энгельса

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Кроме зонирования , необходимо отремонтировать дорожки , обустроить входные группы , высадить зеленые ограждения и сделать удобные заезды для инвалидов. Также необходимо предусмотреть вариант зимнего оформления парка. Архитекторы должны подготовить и согласовать три эскиза до декабря 2019 года. За работу они получат 926 тысяч рублей.



