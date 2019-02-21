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Мэр Нижнего Тагила получил 50 тысяч жалоб на работу «Рифея»

10:32, 21 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Глава города заставил мусорного оператора ехать в села и разговаривать с жителями. 

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал работу мусорного оператора «Рифей». С начала мусорной реформы жители округа направили 50 тысяч обращений из-за ошибок в выставленных квитанциях.

Директору «Рифея» поручили в течение месяца обновить базу потребителей. Жители, которым пришли квитанции с орфографическими ошибками могут обратиться в центр обслуживания населения и написать заявление о некорректных данных. До конца апреля пеня за эту услугу начисляться не будет, сообщили в пресс-службе городской администрации. Также представители оператора должны отправиться в сельские территории и провести разъяснительную работу. Министр ЖКХ Николай Смирнов потребовал от всех мусорных операторов исправить ошибки и провести перерасчет.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал высокий тариф мусорного оператора «Рифей». Он направил письма председателю РЭК Владимиру Гришанову, первому вице-губернатору Алексею Орлову, министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову с требованием провести перерасчет. Теперь обоснованность тарифов проверяет антимонопольная служба.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Мусор, в котором я живу, мусор, мусорная реформа, Рифей, Нижний Тагил, Свердловская область
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