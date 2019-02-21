Екатеринбуржцы перекрыли Вайнера, чтобы получить бургеры из рук Тимати
Толпа фанатов Тимати перекрыла улицу Вайнера в Екатеринбурге. Всему виной открытие Black Star Burger, на которое должен приехать сам хип-хоп исполнитель. В своем Instagram Тимати анонсировал, что екатеринбуржцев ждет 1000 бесплатных бургеров в 17:00. Стрим ЕТВ смотрите ниже:
Ради визита звезды на Вайнера поставили сцену, на которой танцуют девушки в легкой одежде и киборги. Голодной толпе действительно раздают бургеры, но с одним условием — подписаться на Instagram Тимати. Сам хип-хоп исполнитель опаздывает.
Куча людей мешает свободно перемещаться по улице, полицейских, которые должны следить за порядком, журналист ЕТВ не заметили. Но в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу редакции объяснили, что на месте дежурит отряд ППС.
Раздача бургеров и музыки, приготовленных Тимати, началась с часовым опозданием. Котлеты жарились прямо на сцене, счастливчики, получившие самый популярный в мире сэндвич, не спешили покидать улицу Вайнера. Небольшой кусочек этого музыкально-мясного счастья достался и журналисту ЕТВ Евгении Лемесевой. Смотрите, как это было:
Напомним, неофициальное открытие Black Star Burger состоялось еще в декабре. Заведение Тимати выселило с Вайнера, 12 кафе Pizza Mia.
Фото на главной и в тексте: ЕТВ