Екатеринбуржцы перекрыли Вайнера, чтобы получить бургеры из рук Тимати

Ради визита звезды на Вайнера поставили сцену, на которой танцуют девушки в легкой одежде и киборги. Голодной толпе действительно раздают бургеры, но с одним условием — подписаться на Instagram Тимати. Сам хип-хоп исполнитель опаздывает.

Куча людей мешает свободно перемещаться по улице, полицейских, которые должны следить за порядком, журналист ЕТВ не заметили. Но в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу редакции объяснили, что на месте дежурит отряд ППС.