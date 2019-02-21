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Екатеринбуржцы перекрыли Вайнера, чтобы получить бургеры из рук Тимати

17:50, 21 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Сегодня, 21 февраля, хип-хоп исполнитель открывает в уральской столице Black Star Burger.

Толпа фанатов Тимати перекрыла улицу Вайнера в Екатеринбурге. Всему виной открытие Black Star Burger, на которое должен приехать сам хип-хоп исполнитель. В своем Instagram Тимати анонсировал, что екатеринбуржцев ждет 1000 бесплатных бургеров в 17:00. Стрим ЕТВ смотрите ниже:

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Ради визита звезды на Вайнера поставили сцену, на которой танцуют девушки в легкой одежде и киборги. Голодной толпе действительно раздают бургеры, но с одним условием — подписаться на Instagram Тимати. Сам хип-хоп исполнитель опаздывает.

Куча людей мешает свободно перемещаться по улице, полицейских, которые должны следить за порядком, журналист ЕТВ не заметили. Но в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу редакции объяснили, что на месте дежурит отряд ППС.

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Раздача бургеров и музыки, приготовленных Тимати, началась с часовым опозданием. Котлеты жарились прямо на сцене, счастливчики, получившие самый популярный в мире сэндвич, не спешили покидать улицу Вайнера. Небольшой кусочек этого музыкально-мясного счастья достался и журналисту ЕТВ Евгении Лемесевой. Смотрите, как это было:

Напомним, неофициальное открытие Black Star Burger состоялось еще в декабре. Заведение Тимати выселило с Вайнера, 12 кафе Pizza Mia.

Фото на главной и в тексте: ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Вайнера, кафе, еда, бургер, Екатеринбург
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