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Высокинский подготовил почву для храма святой Екатерины

17:47, 20 Февраль 2019
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Фото: проектная документация
Мэр подписал поставление, которое подтверждает решение гордумы.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина — Боевых дружин — набережной Рабочей молодежи — Октябрьской площади — Антона Валека. На этом земельном участке планируют возвести храм святой Екатерины.

Ранее депутаты гордумы утвердили изменения в Правилах землепользования и застройки Екатеринбурга, тем самым народные избранники одобрили строительство храма Святой Екатерины.

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В свою очередь, избирком Екатеринбурга единогласно одобрил проведение референдума по строительству храма святой Екатерины. Рабочая группа избиркома также давала добро на плебисцит.

Строительство храма святой Екатерины должны начать летом, 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, Свердловская область , Александр Высокинский
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