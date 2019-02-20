Випы Екатеринбурга будут ходить по музыкальным улицам
14:53, 20 Февраль 2019
Имена композиторов присвоили 12 дорогам в Малом Истоке, где живет Россель и отдыхает Цуканов.
Комиссия по топонимике решила назвать 12 улиц в «Малом Истоке» именами музыкантов. Теперь жители частного сектора будут ходить по Шульженко, Козловского, Лемешева, Бернеса, Гуляева, Магомаева, Дунаевского, Шостаковича, Хачатуряна, Шнитке, Ростроповича и Штоколова. Против таких громких имен выступал депутат гордумы Дмитрий Сергин: «Мне кажется что масштаб личности этих людей значительно выше, чем увековечивание их имен в наименовании небольших улиц в частном секторе».
Однако именно в Малом Истоке находится правительственная резиденция и гостевые дома для высокопоставленных гостей Екатеринбурга. Один из самых известных жителей поселка — экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Партия ЛДПР также выступала с идеей переименования площади Коммунаров в площадь Примирения и Согласия. Однако причин для таких изменений не было. Так как это противоречит постановлению главы Екатеринбурга, все члены комиссии проголосовали против.
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Недавно имена известных личностей получили несколько аллей в Екатеринбурге. Сквер, расположенный между ККТ «Космос» и ДИВСом назвали в советского баскетболиста Александра Канделя. А сквер вдоль улицы Шаумяна на отрезке от Ясной до Белореченской получил имя советского композитора Авета Тертеряна.
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