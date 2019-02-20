Випы Екатеринбурга будут ходить по музыкальным улицам

Комиссия по топонимике решила назвать 12 улиц в « Малом Истоке» именами музыкантов. Теперь жители частного сектора будут ходить по Шульженко , Козловского , Лемешева , Бернеса , Гуляева , Магомаева , Дунаевского , Шостаковича , Хачатуряна , Шнитке , Ростроповича и Штоколова. Против таких громких имен выступал депутат гордумы Дмитрий Сергин: « Мне кажется что масштаб личности этих людей значительно выше, чем увековечивание их имен в наименовании небольших улиц в частном секторе ».





Однако именно в Малом Истоке находится правительственная резиденция и гостевые дома для высокопоставленных гостей Екатеринбурга. Один из самых известных жителей поселка — экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.



