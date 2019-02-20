Полпред Цуканов пролоббировал строительство метро в Екатеринбурге

Полпред Николай Цуканов пролоббировал строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. О ее необходимости он говорил на совещании с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Тюмени. По словам полпреда, вторая линия на 25% сократит количество мест концентрации ДТП, перераспределит 45% пассажиропотока и улучшит экологическую обстановку в городе, сообщает «Коммерсантъ». Цуканов также уточнил, что денег из регионального бюджета для строительства недостаточно.

«Поэтому надеемся, что федеральный бюджет сможет оказать поддержку региону», — сказал он.

В бюджете Екатеринбурга заложили 100 миллионов рублей на предпроектные работы по строительству второй ветки. Без этого невозможно сделать запрос на федеральное финансирование. Вторая ветка метро протянется от ЖБИ до ВИЗа. Александр Высокинский рассказал, что до Центрального стадиона («Екатеринбург-Арена») строители будут работать только под землей, а на более удаленных от центра участках — станции будут строить открытым способом, как «Ботаническую».