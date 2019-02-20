«Надо позитив искать во всем»: мэрия Екатеринбурга - об уборке снега

Мэрия Екатеринбурга прокомментировала некачественную уборку снега в центре города. Редакция ЕТВ уже полтора дня наблюдает кучи снега на проезжей части перекрестка улиц Малышева и 8 марта , хотя р егламент зимней уборки прямо говорит , что сбрасывать снег с тротуаров на дорогу запрещено.



