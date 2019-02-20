«Надо позитив искать во всем»: мэрия Екатеринбурга - об уборке снега
15:51, 20 Февраль 2019
На проезжей части перекрестка 8 марта-Малышева уже полтора дня лежат кучи снега. Регламент уборки это запрещает.
Мэрия Екатеринбурга прокомментировала некачественную уборку снега в центре города. Редакция ЕТВ уже полтора дня наблюдает кучи снега на проезжей части перекрестка улиц Малышева и 8 марта, хотя регламент зимней уборки прямо говорит, что сбрасывать снег с тротуаров на дорогу запрещено.
«Не все так быстро, как хочется. […] По нормативу снег после окончания должны вывезти не позднее девяти дней. […] Снега выпало много, не все сразу можно убрать», — сказали в пресс-службе мэрии и добавили, что «надо позитив искать во всем». ЕТВ направили в пресс-службу администрации Ленинского района, которая непосредственно отвечает за неубранный участок, но на наш звонок не ответили.
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ЕТВ рассчитывал, какую долю снега вывозят из Екатеринбурга службы благоустройства. Площадь улично-дорожной сети Екатеринбурга составляет 14,6 миллионов квадратных метров. С 1 по 3 февраля выпало 0,18 метров снега. Получаем объем — 2,6 миллиона кубических метров.
5 февраля в мэрии похвастались, что вывезли 8,3 тысяч тонн снега, что равняется 27,6 тысячам кубическим метрам. Таким образом, власти вывезли лишь 1,05% выпавшего за три дня снега из Екатеринбурга.
ЕТВ подробно объяснял, почему при наличии техники и реагентов Екатеринбург так плохо убирают от снега.
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