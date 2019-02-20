На ремонт сетей освещения в Екатеринбурге потребуется 9 миллионов

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию екатеринбургской гордумы создала рабочую группу, которая займется вопросами освещения в уральской столице. В группу вошли Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Павел Пустозеров и Николай Смирнягин. Депутаты посчитали, на ремонт уличного освещения в Екатеринбурге требуется 8,9 миллиона рублей.

В Екатеринбурге не освещено 623,59 километра улиц. Кроме того, в ремонте нуждаются фонари. Старых опор в городе 6303 штуки, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕГД.

Помимо улиц в Екатеринбурге необходима реконструкция 16 парков и скверов, в которых опоры отсутствуют или пришли в негодность. Чтобы по вечерам свет горел не только в центре города, но и на окраинах, а также радовал глаз любителей прогулок в парке, нужно потратить 8,9 миллиона рублей.