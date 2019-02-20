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Екатеринбурженка отсудила у банка за 600 тысяч за перевод вклада

12:57, 20 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Деньги перевели на другой счет без разрешения.

По рекомендации менеджера «ВУЗ-банка» жительница Екатеринбурга решила перевести свой банковский вклад в «ФК «Лайф» под 18% годовых. Письменное распоряжение женщина не давала, но банк все равно перевел ее 662 тысячи рублей на другой счет. Узнав о судьбе своего вклада, екатеринбурженка подала претензию в «ФК «Лайф». Ответа не получила, но ей вернулись 238 тысяч, сообщили в пресс-службе областного суда.

Женщина решила вернуть свои деньги и обратилась в Ленинский суд. Ответчиком выступил «ВУЗ-банк», который заявил, что перевод был согласован и проценты капали исправно. Разрешения женщины на перевод так и не нашли. Суд обязал «ВУЗ-банк» выплатить убытки в 423 тысячи рублей, процент за пользование чужими деньгами — 179 тысяч, компенсацию морального вреда в тысячу рублей, штраф и расходы на представителя в восемь тысяч рублей. Ответчик подал жалобу в областной суд, но решение оставили без изменений.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, деньги, банк, вклад, Свердловская область , Екатеринбург
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