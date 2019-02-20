Энергетики оправдались за раскуроченный газон Юрия Окунева

Специалисты Екатеринбургской электросетевой компании заявили, что не испортили газон на Малышева-Гоголя. В пресс-службе организации ЕТВ рассказали, что раскопки проводили вдоль жилого дома, чтобы восстановить на тротуаре кабельную линию электропередачи. «Газон в зону земляных работ не попал, а использовался для размещения спецтехники», — добавили в пресс-службе.

Грунт уже вывезли и траншеи закопали. «Данное благоустройство является зимним решением», — сообщили в пресс-службе ЕЭСК. После того, как снег растает, участок оформят в летнем варианте. Если выяснится, что газон разрушен, энергетики позовут флористов, чтобы привести покрытие в прежний вид.

Ранее ЕТВ писал, что газон предпринимателя Юрия Окунева на перекрестке Малышева-Гоголя нещадно перекопали. Окунев сделал площадку в 2018 году, чтобы не смотреть на грязь, которая остается после припаркованных автомобилей. Летом блогер Илья Варламов, который раскритиковал подготовку Екатеринбурга к ЧМ по футболу, все-таки нашел в городе красивое место. Он назвал газон Юрия Окунева идеальным.