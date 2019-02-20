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Автобусы 57 и 57А в Екатеринбурге полностью продублируют 024 маршрут

17:42, 20 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Транспорт будет ездить до ДКБ №9.

Депутат екатеринбургской гордумы, поклонник Сталина Андрей Пирожков рассказал ЕТВ, что «Гортранс» продлит маршруты 57 и 57А до ДКБ № 9 на Сортировке. Они станут полностью дублировать маршрут 024, который отменили с 1 января 2019 года. Автобусы будут начинать движение с прежних остановок — 2-й Новосибирской улицы и Елизавета. Всего мэрия планирует запустить 42 автобуса с конца марта. Интервал движения составит 15 минут. Что произойдет с 012 маршруткой, которая теперь покрывает отрезок 024-й от Сортировки до площади 1905 года, неизвестно.

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Фото: Андрей Пирожков

Напомним, 024 маршрут, который связывал Вторчермет и Сортировку отменили с 1 января 2019 года. Администрация Екатеринбурга не обратила внимание, что именно это направление пользуется большой популярностью у горожан. Местные жители начали протестовать и создали инициативную группу во «Вконтакте», где призывали к сбору подписей за возврашение маршрута. К екатеринбуржцам подключились и депутаты Госдумы, которые активно освещали данную тему в социальных сетях.

Позднее администрация уральской столицы запустила автобус 57А, который теперь обслуживает часть 024 маршрута на Вторчермете (от 2-й Новосибирской до площади 1905 года), и маршрутку № 012, которая стала ездить из Академического на Сортировку. Она поворачивает налево на перекрестке Ленина — 8 Марта, тогда как раньше следовала направо. Мэрия пообещала, что постарается найти перевозчика на 024 маршрут, но это займет три месяца.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, Екатеринбург, маршрутка 024, автобусы, транспорт, маршрут
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