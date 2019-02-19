В парк у Дворца молодежи добавят площадки для созерцания и конный двор

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на разработку двух дизайн-проектов благоустройства в парке XXII Партсъезда. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен развести спортивные пространства и зоны для прогулок и созерцания. Стоимость работ — два миллиона рублей.

После реконструкции в парке появятся три спортивные площадки: волейбольная, комплексная и общефизическая. Детей планируют разделить по возрастным группам. Одна из площадок будет с конной тематикой. Также разработчики проекта должны проработать единый ландшафт. Все кустарники должны сходиться к «сухому фонтану» в центре. Утвердят концепцию в ноябре 2019 года.

К ЧМ-2018 площадку возле Дворца молодежи уже реконструировали. Тогда концепция «Бульварная лента» объединила парк XXII Партсъезда, парка и сквера Коммунаров, а также зеленых зон у Мединститута и Вечного огня. Подробнее читайте здесь.