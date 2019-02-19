В Екатеринбурге с февраля прекращена работа по отлову бездомных собак

, ответственные за отлов бесхозных животных. Но кто ответит за произошедшее — неизвестно. Муниципальный « Спецавтобаза». Но на предприятии ЕТВ заверили , что контракт с администрацией Екатеринбурга так и не был подписан. Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Екатеринбурге. Ответственность за халатность понесут службыответственные за отлов бесхозных животных. Но кто ответит за произошедшее — неизвестно. Муниципальный контракт на 30 миллионов разыграли в январе 2019 года. Конкурс традиционно выигралаСпецавтобаза». Но на предприятии ЕТВ завериличто контракт с администрацией Екатеринбурга так и не был подписан.





Антимонопольная служба аннулировала результаты конкурса , так как участник был всего один. « Спецавтобаза» занималась отловом бездомных животных только до 31 января. « Контракт с администраций Екатеринбурга не был подписан , поэтому с февраля наше предприятие не занимается отловом», — сообщил директор ЕМУП « Спецавтобаза» Григорий Вихарев. И пока инфраструктура по содержанию животных работает в прежнем режиме: в пункте временного содержания еще живут собаки. Но уже с феврале никто не следит за бездомными животными на улицах Екатеринбурга и не отвечает за их бесконтрольное поведение.





В мэрии Екатеринбурга подтвердили , что отлов животных в Екатеринбурге приостановлен. Отмену конкурса сейчас оспаривают в суде.



