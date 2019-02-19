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В Екатеринбурге с февраля прекращена работа по отлову бездомных собак

14:17, 19 Февраль 2019
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«Спецавтобаза» прокомментировала нападение животных на ребенка в Екатеринбурге. И выяснилось, что ситуация гораздо страшнее.
Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Екатеринбурге. Ответственность за халатность понесут службы, ответственные за отлов бесхозных животных. Но кто ответит за произошедшее — неизвестно. Муниципальный контракт на 30 миллионов разыграли в январе 2019 года. Конкурс традиционно выиграла «Спецавтобаза». Но на предприятии ЕТВ заверили, что контракт с администрацией Екатеринбурга так и не был подписан.

Антимонопольная служба аннулировала результаты конкурса, так как участник был всего один. «Спецавтобаза» занималась отловом бездомных животных только до 31 января. «Контракт с администраций Екатеринбурга не был подписан, поэтому с февраля наше предприятие не занимается отловом», — сообщил директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. И пока инфраструктура по содержанию животных работает в прежнем режиме: в пункте временного содержания еще живут собаки. Но уже с феврале никто не следит за бездомными животными на улицах Екатеринбурга и не отвечает за их бесконтрольное поведение.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили, что отлов животных в Екатеринбурге приостановлен. Отмену конкурса сейчас оспаривают в суде.

«Сейчас на подписании с ЕМУП Спецавтобаза“ договор на отлов агрессивных безнадзорных собак. Таким образом, Администрация города Екатеринбурга делает все возможное для возобновления отлова безнадзорных собак в ближайшее время», сообщили в пресс-службе мэрии.
Весенний приговор: ходить и пачкаться
Что ждет Екатеринбург и его жителей, когда снег начнет таять?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Спецавтобаза, животные, Следственный комитет , собаки, бездомные животные, Екатеринбург, Григорий Вихарев
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