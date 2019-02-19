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В Екатеринбурге объявили конкурс на проект реконструкции театра Драмы

14:42, 19 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Здание должно преобразиться к 2020 году.

Свердловское правительство объявило конкурс архитектурно-художественных концепций реконструкции театра драмы. Организаторы хотят найти более выразительное решение для внешнего облика и благоустроить прилегающую территорию. Заявки от архитекторов, дизайнеров и строителей будут принимать до 22 апреля. Итоги подведут с 8 по 21 мая. Призовой фонд конкурса — 500 тысяч рублей. Победителя могут пригласить к дальнейшей разработке проекта, сообщили в департаменте информполитики региона.

В состав жюри вошли архитекторы, культурные деятели и представители власти. Они будут оценивать уникальность предложений и соответствие климатическим условиям. Реконструировать театр должны к 2020 году.

Свердловский театр драмы заложили в 1977 году по проекту московских архитекторов, а строили 13 лет. В 2011 году фасад театра скрыли саркофагом из тонированного стекла, восстановив таким радикальным образом прохудившийся тепловой контур здания.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, конкурс, строительство, реконструкция, театр драмы, Екатеринбург
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