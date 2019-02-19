Свердловский экс-мэр вернул в бюджет 14 пропавших миллионов

В 2013 году администрация Камышлова заключила контракт на строительства домов по программе переселения из аварийного жилья. Профинансировали проект из денег фонда содействия ЖКХ, регионального и городского бюджетов. В 2014 году срок исполнения контракта истек, а глава округа Михаил Чухарев принял и согласовал работы подрядчика, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дома так и не были построены, хотя все выделенные деньги уже успели куда-то потратить. Так как работы принимал глава города Михаил Чухарев, на него завели уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Ущерб городу составил 14,6 миллиона рублей. Экс-мэра признали виновным и назначили штраф в 250 тысяч рублей, а также на три года отстранили от работы в государственных органах. Прокурор направил иск с требованием о взыскании с бывшего главы пропавшей суммы. Имущество мужчины арестовали, а деньги вернули в городской бюджет.