Шадрин обиделся, что будущее ЦПКиО обсудили без него

Появилась третья концепция развития ЦПКиО. Утверждается , что ее 16 числа не представили , потому что некому ее было защищать. Вот и не правда. Меня просто не пригласили , а в ней основные идеи мои ведь были. И никто не вспомнил , что концепция одна уже была — на 2016-18 годы. И команда Шадрина ее полностью выполнила. Самое главное — убрали из парка все незаконно возведенное и размещенное , более менее привели в порядок безопасность и коммуникации. А самое главное — с подачи и при непосредственном участии коллектива парка начались решаться вопросы принадлежности земли ее статус. Площадь для реконструкции парка готова. Некрасиво как-то получилось с концепциями.

Роман Шадрин, генерал-майор, директор ЦПКиО