Шадрин обиделся, что будущее ЦПКиО обсудили без него
18:17, 19 Февраль 2019
Команда генерала придумала концепцию развития парка, но на общественные слушания идеологов не позвали.
Мэрия Екатеринбурга 19 февраля на официальном сайте разместила три концепции развития ЦПКиО. При этом в субботу на общественных обсуждениях презентовали только два проекта. Бывший директор парка Роман Шадрин в Facebook заявил, что основные идеи неожиданно появившейся концепции сформулировал он, а почву для реконструкции ЦПКиО закладывала его команда.
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Появилась третья концепция развития ЦПКиО. Утверждается, что ее 16 числа не представили, потому что некому ее было защищать. Вот и не правда. Меня просто не пригласили, а в ней основные идеи мои ведь были. И никто не вспомнил, что концепция одна уже была — на 2016-18 годы. И команда Шадрина ее полностью выполнила. Самое главное — убрали из парка все незаконно возведенное и размещенное, более менее привели в порядок безопасность и коммуникации. А самое главное — с подачи и при непосредственном участии коллектива парка начались решаться вопросы принадлежности земли ее статус. Площадь для реконструкции парка готова. Некрасиво как-то получилось с концепциями.
Концепция будущего ЦПКиО от команды Шадрина получилась очень объемной. Разработчики предлагают сделать парк аттракционов и экстрим-парк, развлекательно-познавательный центр (фуд-зона, конференц-зал, Музей парка и галереи), Театр эстрады, детский уголок, фан-зону, многофункциональные центры, административно-хозяйственный комплекс. «Парк — это там, где люди. Чтобы в парк приходили люди, надо позаботиться о том, чтобы им было чем заняться», — говорится в проектной документации. Более подробная информация тут.
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Фото: проектная документация
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