Летом в Верх-Исетском районе благоустроят два сквера

В 2019 году районы Екатеринбурга получат 160 миллионов рублей на благоустройство парков. Руководители администраций должны выбрать самые популярные места и подготовить проекты. В Верх-Исетском районе решили потратить деньги на обновление площади Субботников перед ЦК «Верх-Исетский» и сквера Авета Тертеряна в квадрате улиц Белореченская — Шаумяна — Ясная, сообщили в пресс-службе мэрии.

Скверы должны украсить новыми лавочками и обустроить в них площадки для активностей. Что именно там будет, жители должны решить на общественных слушаниях. Обсуждения проводят и в других районах города. Благоустройство начнется летом.