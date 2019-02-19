Летом в Верх-Исетском районе благоустроят два сквера
15:49, 19 Февраль 2019
На обновление парка районным администрациям выделили 160 миллионов.
В 2019 году районы Екатеринбурга получат 160 миллионов рублей на благоустройство парков. Руководители администраций должны выбрать самые популярные места и подготовить проекты. В Верх-Исетском районе решили потратить деньги на обновление площади Субботников перед ЦК «Верх-Исетский» и сквера Авета Тертеряна в квадрате улиц Белореченская — Шаумяна — Ясная, сообщили в пресс-службе мэрии.
Скверы должны украсить новыми лавочками и обустроить в них площадки для активностей. Что именно там будет, жители должны решить на общественных слушаниях. Обсуждения проводят и в других районах города. Благоустройство начнется летом.
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