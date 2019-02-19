Главная «ЕТВ»НовостиГород

Летом в Верх-Исетском районе благоустроят два сквера

15:49, 19 Февраль 2019
skver.jpg
Фото: ЕТВ
На обновление парка районным администрациям выделили 160 миллионов.

В 2019 году районы Екатеринбурга получат 160 миллионов рублей на благоустройство парков. Руководители администраций должны выбрать самые популярные места и подготовить проекты. В Верх-Исетском районе решили потратить деньги на обновление площади Субботников перед ЦК «Верх-Исетский» и сквера Авета Тертеряна в квадрате улиц Белореченская — Шаумяна — Ясная, сообщили в пресс-службе мэрии.

Скверы должны украсить новыми лавочками и обустроить в них площадки для активностей. Что именно там будет, жители должны решить на общественных слушаниях. Обсуждения проводят и в других районах города. Благоустройство начнется летом.

Весенний приговор: ходить и пачкаться
Что ждет Екатеринбург и его жителей, когда снег начнет таять?
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Летом в Верх-Исетском районе благоустроят два сквера »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, благоустройство, районы, Верх-Исетский, парк, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Город
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Участники II Молодежного Форума «АртПоколение Екатеринбург-300» презентовали свои идеи креативной трансформации общественных пространств города.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
25 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
20 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.