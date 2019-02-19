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«Хватит стрелять»: уральский «Мемориал» против биатлонного центра

18:26, 19 Февраль 2019
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Фото: департамент информполитики Свердловской области
Активисты заявили, что на площадке находятся захоронения репрессированных.
Екатеринбургское общество «Мемориал» выступило против строительства биатлонного центра на Московском тракте. По словам председателя организации Анны Пастуховой, на выбранной территории находились рвы, в которых хоронили репрессированных. Активисты настаивают на том, чтобы площадке присвоили статус мемориального кладбища.

«Расширение биатлонного центра считаю реальной угрозой. Даже несмотря на скульптуру Эрнста Неизвестного, у земли нет мемориального статуса. Маски скорби“ поставили, чтобы мы отвязались и деньги освоить. Там уже достаточно стреляли, пусть теперь стреляют в другом месте», — сообщила Анна Пастухова ЕТВ.

Активисты намерены создать точную карту захоронений на этой территории, чтобы избежать застройки. Эксгумацию и перезахоронение тел как вариант не рассматривают.

Построить биатлонную базу планируют на 12-м километре Московского тракта в районе спортивной базы «Динамо». Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает как раз 52 гектара лесопарка. Там планируют разместить стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы и катки.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, биатлон, биатлонный центр, строительство, мемориал, репрессии
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