«Хватит стрелять»: уральский «Мемориал» против биатлонного центра

Екатеринбургское общество « Мемориал» выступило против строительства биатлонного центра на Московском тракте. По словам председателя организации Анны Пастуховой , на выбранной территории находились рвы , в которых хоронили репрессированных. Активисты настаивают на том , чтобы площадке присвоили статус мемориального кладбища.





« Расширение биатлонного центра считаю реальной угрозой. Даже несмотря на скульптуру Эрнста Неизвестного , у земли нет мемориального статуса. „ Маски скорби“ поставили , чтобы мы отвязались и деньги освоить. Там уже достаточно стреляли , пусть теперь стреляют в другом месте», — сообщила Анна Пастухова ЕТВ.





Активисты намерены создать точную карту захоронений на этой территории , чтобы избежать застройки. Эксгумацию и перезахоронение тел как вариант не рассматривают.





« Динамо». Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области , биатлонные стрельбища , трибуны , лыжные трассы и катки.

Построить биатлонную базу планируют на 12-м километре Московского тракта в районе спортивной базыДинамо». Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает как раз 52 гектара лесопарка . Там планируют разместить стадионбиатлонные стрельбищатрибунылыжные трассы и катки.



