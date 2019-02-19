ЦПКиО хотят объединить с парком Лесоводов России

Речь идет об идее объединить парки Маяковского и Лесоводов России в одно пространство. Кроме того, в концепции развития ЦПКиО планируют включить рекреационную зону переулка Базовый. В частности это позволит расширить географию лыжных и лыжероллерных трасс. Ну и вообще, станет больше пространства для активного отдыха.

Итоговый проект развития ЦПКиО еще не сформирован. Чиновники ждут предложений от граждан, которые они могут присылать в приемную администрации Екатеринбурга до 23 февраля.