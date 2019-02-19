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ЦПКиО хотят объединить с парком Лесоводов России

12:28, 19 Февраль 2019
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Фото: проект Clever Park
Такое предложение высказали на обсуждении концепций развития городских зон отдыха

В администрации Екатеринбурга подвели предварительные итоги обсуждения концепций развития ЦПКиО. И если одно из предложений утвердят и начнут по нему работать, то территория парка фактически станет больше.

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Речь идет об идее объединить парки Маяковского и Лесоводов России в одно пространство. Кроме того, в концепции развития ЦПКиО планируют включить рекреационную зону переулка Базовый. В частности это позволит расширить географию лыжных и лыжероллерных трасс. Ну и вообще, станет больше пространства для активного отдыха.

Итоговый проект развития ЦПКиО еще не сформирован. Чиновники ждут предложений от граждан, которые они могут присылать в приемную администрации Екатеринбурга до 23 февраля.

Это наша принципиальная позиция. Я сам вырос по соседству с ЦПКиО — на улице Тверитина, поэтому так же, как и многие горожане, заинтересован в правильном подходе по отношению к дальнейшей судьбе нашего главного городского парка культуры и отдыха. Нам важно мнение каждого екатеринбуржца, и мы все озвученные ими идеи и предложения постараемся учесть.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Напомним, одними из первых предложений концепции развития ЦПКиО стали идеи разделения парка на тематические зоны, замена асфальтированных площадок на лужайки и аллея из 200 яблонь и обеспечения всесезонности работы, чтобы летние велодорожки зимой, например, превращались в каток.

В ЦПКиО Екатеринбурга хотят сделать аллею из яблонь и детскую ферму
Разработчики из Clever Park планируют оставить знаменитые могильные плиты, но добавить к ним зелени.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, ЦПКиО, парк
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