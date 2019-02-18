В Екатеринбурге в Литературном квартале появится Музей русского горя
08:46, 18 Февраль 2019
Музей Решетникова могут переименовать к 300-летию уральской столицы.
Литературный квартал, как горожане называют «Объединенный музей писателей Урала», может официально получить такое имя. Кроме того, к 300-летию Екатеринбурга планируется поменять название одного из музеев — Федора Решетникова, который писал в основном о жизни в социальных низах. Музей станет «Музеем русского горя», сообщили ЕТВ в департаменте культуры мэрии. Запоминающееся название поспособствует лучшей узнаваемости писателя.
В течение следующих пяти лет сотрудники Литературного квартала хотят создать единое выставочное пространство, которое объединит временные экспозиции всех музеев. Об этом они рассказали на встрече, посвященной будущему Объединенного музея писателей Урала и концепциям развития культурного учреждения.
Идеи музейных работников поддержала глава профильного департамента Татьяна Ярошевская.
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Ваше учреждение по своей форме уникальное — в него не только входит ряд музеев, но и парк, и собственный театр, что тоже накладывает дополнительную ответственность. Очевидно, что сегодня для поддержания такой сложной конструкции необходима общая слаженная работа и ясное видение будущего.
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