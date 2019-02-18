В Екатеринбурге в Литературном квартале появится Музей русского горя

Ваше учреждение по своей форме уникальное — в него не только входит ряд музеев , но и парк , и собственный театр , что тоже накладывает дополнительную ответственность. Очевидно , что сегодня для поддержания такой сложной конструкции необходима общая слаженная работа и ясное видение будущего.



Татьяна Ярошевская, начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга