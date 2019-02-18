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В Екатеринбурге снова изменится автобусный маршрут № 039

16:41, 18 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Он больше не поедет на Сибирский тракт.

В Екатеринбурге снова изменится схема движения автобуса № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Для удобства пассажиров аэропорта он будет следовать до «НПЦ Онкология». Также измененный маршрут позволит соединить автовокзал с госпиталем для ветеранов войн с онкологическим диспансером, сообщили в пресс-службе мэрии. Изменения начнут действовать с 20 февраля.

Автобус будет двигаться от Кольцово по ЕКАД, Альпинистов, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, через «Радуга Парк» до Прохожей:

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Карта: Николай Пекарский, ЕТВ

Схема движения автобуса менялась год назад по просьбе пассажиров. Тогда маршрут продлили до остановки «40 лет ВЛКСМ», и пустили по Малышева вместо проспекта Ленина. С новыми изменениями маршрут станет менее выгодным для перевозчика ООО «Автобусный центр».
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, перевозчик, маршрут, автобус, Екатеринбург
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