В Екатеринбурге снова изменится автобусный маршрут № 039
16:41, 18 Февраль 2019
Он больше не поедет на Сибирский тракт.
В Екатеринбурге снова изменится схема движения автобуса № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Для удобства пассажиров аэропорта он будет следовать до «НПЦ Онкология». Также измененный маршрут позволит соединить автовокзал с госпиталем для ветеранов войн с онкологическим диспансером, сообщили в пресс-службе мэрии. Изменения начнут действовать с 20 февраля.
Автобус будет двигаться от Кольцово по ЕКАД, Альпинистов, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, через «Радуга Парк» до Прохожей:
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Карта: Николай Пекарский, ЕТВ
Схема движения автобуса менялась год назад по просьбе пассажиров. Тогда маршрут продлили до остановки «40 лет ВЛКСМ», и пустили по Малышева вместо проспекта Ленина. С новыми изменениями маршрут станет менее выгодным для перевозчика ООО «Автобусный центр».
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