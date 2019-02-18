В Екатеринбурге снова изменится автобусный маршрут № 039

В Екатеринбурге снова изменится схема движения автобуса № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Для удобства пассажиров аэропорта он будет следовать до «НПЦ Онкология». Также измененный маршрут позволит соединить автовокзал с госпиталем для ветеранов войн с онкологическим диспансером, сообщили в пресс-службе мэрии. Изменения начнут действовать с 20 февраля.

Автобус будет двигаться от Кольцово по ЕКАД, Альпинистов, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, через «Радуга Парк» до Прохожей: