В ЦПКиО Екатеринбурга хотят сделать аллею из яблонь и детскую ферму

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На входе в ЦПКиО планируют сделать овальную площадь и аллею из 200 яблонь. Авторы концепции хотят проработать историческую тему регулярного партерного парка , реконструировать павильон бывшего кинотеатра , разбить многофункциональный луг , разработать так называемую « эко-набережную», создать новые живописные маршруты вдоль Исети , сосредоточить хаотично разбросанные аттракционы в одной зоне. Еще одно предложение — облагородить входные группы и дать им названия.



