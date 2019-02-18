В ЦПКиО Екатеринбурга хотят сделать аллею из яблонь и детскую ферму
16:05, 18 Февраль 2019
Разработчики из Clever Park планируют оставить знаменитые могильные плиты, но добавить к ним зелени.
Жилой квартал Clever Park представил концепцию развития ЦПКиО Екатеринбурга. По мнению разработчиков, парк должен стать «современным городским парком национального значения для горожан и гостей города с ярким брендом, живописными ландшафтами, качественной навигацией, удобными маршрутами». Архитекторы считают, что у парка есть большой потенциал.
На входе в ЦПКиО планируют сделать овальную площадь и аллею из 200 яблонь. Авторы концепции хотят проработать историческую тему регулярного партерного парка, реконструировать павильон бывшего кинотеатра, разбить многофункциональный луг, разработать так называемую «эко-набережную», создать новые живописные маршруты вдоль Исети, сосредоточить хаотично разбросанные аттракционы в одной зоне. Еще одно предложение — облагородить входные группы и дать им названия.
Clever Park задумывает ЦПКиО как парк парков с несколькими большими зонами — луг, речная зона, лес и партерный парк. В последнем планируют сделать спортивную и детскую площадки, летнюю школу, сад, огород, павильон для сдачи в аренду, детскую ферму, цветник, ресторан, сервисы аренды инвентаря, кафе.
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Архитекторы хотят выделить Площадь архитектуры с преображенным павильоном кинотеатра В теплое время года здесь предлагают устраивать самые разнообразные мероприятия.
На многофункциональном лугу будут проходить праздники и фестивали. Летом можно поваляться на лугу, зимой — покататься на санях.
Главную аллею планируют сузить. Пышность цветущих веток 200 яблонь будет контрастировать с ритмичным орнаментом мощения. На одной стороне аллеи сделают велосипедную дорожку. Зимой праздничный аллея превратится в велосипедный каток.
Важным элементом концепции можно назвать деасфальтизацию: разработчики хотят сильно уменьшить асфальтовое покрытие. Так, на площадь памяти предлагают добавить больше газонов. Пресловутые «могилки» убирать не будут.
А на литературной аллее разработчики рассчитывают сделать общедоступную библиотеку.
16 февраля в администрации Екатеринбурга активные горожане обсуждали концепции развития ЦПКиО. На этом мероприятии и презентовали проект от Clever Park. Пока окончательная концепция развития ЦПКиО не утверждена. Горожане могут оставлять свои предложения на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Чиновники обещают услышать и учесть каждое мнение.
Ранее ЕТВ придумывал сразу десять концепций, которые можно было бы реализовать на территории ЦПКиО им. Маяковского.
Фото в тексте: проектная документация
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