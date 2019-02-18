Главная «ЕТВ»НовостиГород

Ural Music Night признали лучшим региональным событием 2018 года

18:36, 18 Февраль 2019
119a0995.jpg
Фото: ЕТВ
Фестиваль получил премию Best experience Marketing Awards.

Фестиваль Ural Music Night получил премию bema! как лучшее региональное событие для внешней аудитории. Итоги конкурса подвели в Москве на церемонии закрытия международного фестиваля событийного маркетинга. Конкурентами уральского фестиваля стали тестовые мероприятия универсиады в Красноярске, высокогорный карнавал BoogleWoogle 2018, открытие аэропорта «Симферополь», фестиваль «Электронный берег» и LIDBEER.

В этом году Ural Music Nightпройдет 28 июня. Организаторы уже начали набор волонтеров мероприятия. Участников образовательного проекта распределят по восьми направлениям: переводчики, координаторы сцен, работники информационных центров, копирайтеры и PR-специалисты, технические специалисты, фотографы, видеографы и дизайнеры.

В этом году Ural Music Night получил два гранта: волонтерской программе выделили 497 тысяч рублей, а самому фестивалю — 23,8 миллиона рублей

Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Ural Music Night признали лучшим региональным событием 2018 года »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, конкурс, награда, Ночь музыки, Ural Music Night, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
25 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
20 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.