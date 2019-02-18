Ural Music Night признали лучшим региональным событием 2018 года

Фестиваль Ural Music Night получил премию bema! как лучшее региональное событие для внешней аудитории. Итоги конкурса подвели в Москве на церемонии закрытия международного фестиваля событийного маркетинга. Конкурентами уральского фестиваля стали тестовые мероприятия универсиады в Красноярске, высокогорный карнавал BoogleWoogle 2018, открытие аэропорта «Симферополь», фестиваль «Электронный берег» и LIDBEER.

В этом году Ural Music Nightпройдет 28 июня. Организаторы уже начали набор волонтеров мероприятия. Участников образовательного проекта распределят по восьми направлениям: переводчики, координаторы сцен, работники информационных центров, копирайтеры и PR-специалисты, технические специалисты, фотографы, видеографы и дизайнеры.

В этом году Ural Music Night получил два гранта: волонтерской программе выделили 497 тысяч рублей, а самому фестивалю — 23,8 миллиона рублей

