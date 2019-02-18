Музей истории Екатеринбурга заставит горожан вспомнить прошлое
14:42, 18 Февраль 2019
Историки организуют школу, где научат уральцев особенностям документальной прозы. Лучшим помогут издать собственную книгу.
Музей истории Екатеринбурга и издательский сервис Rideró запустили исследовательско-экспериментальный проект «Лаборатория воспоминаний». Историки хотят собрать воспоминания горожан о том, как менялся Екатеринбург-Свердловск на протяжении десятилетий.
«Если рядом с вами живут интересные люди и вы хотели бы сохранить память о них, а также тех исторических событиях, участниками или свидетелями которых они были, если в вашей семье хранятся дневники, письма и записные книжки родных и близких или передаются — из уст в уста — их рассказы и воспоминания и вы готовы стать автором документальной книги, приглашаем вас к участию в „Лаборатории воспоминаний“», — рассказали ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга.
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Участники проекта будут встречаться на лекциях и практических занятиях: в пятницу — теория на Карла Либкнехта, 26; в субботу — семинары на Тургенева, 15. Занятия начнутся 15 марта и пройдут два месяца.
За это время участники «Лаборатории» познакомятся с особенностями документальной прозы, поработают с «исторической фактурой», овладеют методиками и практиками интервью, а также овладеют многими другими навыками. Занятия проводят писатели, историки, журналисты, психологи и специалисты по издательскому делу. По итогам работы лучшие выпускники получат грант на издание тиража собственной книги. Более подробную информацию можно найти тут.
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