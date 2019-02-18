Музей истории Екатеринбурга заставит горожан вспомнить прошлое

Музей истории Екатеринбурга и издательский сервис Rideró запустили исследовательско-экспериментальный проект « Лаборатория воспоминаний». Историки хотят собрать воспоминания горожан о том , как менялся Екатеринбург-Свердловск на протяжении десятилетий.



