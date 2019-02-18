Мягкая зима: в Екатеринбурге продолжится теплый февраль
08:15, 18 Февраль 2019
Случайное похолодание ожидается только в середине недели.
Февраль в Екатеринбурге благосклонен — после сильных морозов уральцы почувствовали почти весеннее тепло. На улице стало даже приятно гулять (если не смотреть под ноги, где неубранный снег и расползающаяся грязь). В понедельник, 18 февраля, в течение всего дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем поднимется до -5 градусов, к вечеру едва похолодает — до -8.
Вторник, 19 февраля, начнется с -8 градусов, днем опять чуть-чуть потеплеет. Синоптики обещают снег. К вечеру резко похолодает — до -15, такая же температура будет держаться до вечера среды, 20 февраля. Надеемся, что мэрия воспользуется этим погодным твистом и приберет уже город от снега.
В четверг, 21 февраля, столбики термометров снова поднимутся до -4 градусов. В пятницу погода существенно не изменится — что утром, что днем, что вечером температура будет держаться в районе -5 градусов.
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