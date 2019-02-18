Мягкая зима: в Екатеринбурге продолжится теплый февраль

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Вторник , 19 февраля , начнется с -8 градусов , днем опять чуть-чуть потеплеет. Синоптики обещают снег. К вечеру резко похолодает — до -15 , такая же температура будет держаться до вечера среды , 20 февраля. Надеемся , что мэрия воспользуется этим погодным твистом и приберет уже город от снега.





В четверг , 21 февраля , столбики термометров снова поднимутся до -4 градусов. В пятницу погода существенно не изменится — что утром , что днем , что вечером температура будет держаться в районе -5 градусов.

Февраль в Екатеринбурге благосклонен — после сильных морозов уральцы почувствовали почти весеннее тепло. На улице стало даже приятно гулятьесли не смотреть под ногигде неубранный снег и расползающаяся грязь). В понедельник18 февраляв течение всего дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем поднимется до -5 градусовк вечеру едва похолодает — до -8.