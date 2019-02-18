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ГИБДД вернет водителям 400 штрафов, выписанных на свердловской трассе

13:04, 18 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Пункт весогабаритного контроля оказался неисправен.

Свердловская прокуратура признала незаконными 400 штрафов ГИБДД, выписанных на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». С 2017 года водителей наказывали на основании работы пункта весогабаритного контроля. Минимальный размер штрафа составлял 150 тысяч рублей. Во время инспекции Росстандарта выяснилось, что дорожные весы были неисправны, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свердловская прокуратура вынесла предупреждение работникам инспекции. Сейчас все выписанные штрафы возвращают по решению суда и заявлению водителей. Работа пункта остановлена.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, штраф, ГИБДД, прокуратура, Свердловская область , Екатеринбург
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