Уральцам выпадет шанс увидеть Меркурий

18 февраля на непродолжительное время появляется шанс увидеть планету Меркурий. Если смотреть на юго-запад в 19:00 , то в нескольких градусах над горизонтом можно увидеть яркую « звездочку». Это и есть Меркурий. Всю неделю элонгация ( удаление от Солнца) будет расти , а яркость уменьшаться.

Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ