Уральцам выпадет шанс увидеть Меркурий
18:49, 16 Февраль 2019
Это планета появится на вечернем небе в виде яркой «звездочки». Если, конечно, ее не сроют тучи.
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, который ведет в соцсети ВКонтакте сообщество «Календарь астрономических явлений на Урал», опубликовал анонс ближайшего небесного события — явления Меркурия уральцам.
Фото: Календарь астрономических явлений на Урале
18 февраля на непродолжительное время появляется шанс увидеть планету Меркурий. Если смотреть на юго-запад в 19:00, то в нескольких градусах над горизонтом можно увидеть яркую «звездочку». Это и есть Меркурий. Всю неделю элонгация (удаление от Солнца) будет расти, а яркость уменьшаться.
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Так что, ждем понедельника, запасаемся биноклями и телескопами и загадываем, чтобы в семь вечера стояла ясная погода без облаков. А то в следующий раз Меркурий можно будет увидеть только в 20-х числах июня.
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