Памятники, превратившие ЦПКиО в подобие кладбища, решили сохранить

«

,

,

«

,

Кроме этого, авторы концепций развития ЦПКиО предлагают построить в культурной зоне парка лекторий, окружив его оранжереей, а все входы в парк оформить в одном стиле.



По словам мэра города Александра Выскоинского, на развитие ЦПКиО в ближайшие два три года потребуется 1, 5 миллиарда рублей. Но городской бюджет способен потянуть только треть от этой суммы. Остальное — за бизнесом.

Пока окончательная концепция развития ЦПКиО не утверждена. Горожане могут оставлять свои предложения на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Чиновники обещают услышать и учесть каждое мнение.



