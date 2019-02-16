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Памятники, превратившие ЦПКиО в подобие кладбища, решили сохранить

17:53, 16 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Аллея из монументов, которую соорудил прошлый директор парка Роман Шадрин, осталась в новой концепции развития этого места отдыха.
Сегодня в администрации Екатеринбурга активные горожане обсуждали концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Если суммировать все высказанные предложения, то можно сказат: в ближайшем будущем ряд дорожек и аллей ЦПКиО освободят от старого асфальта, заменив его на гравий, а всю территорию поделят на тематические сектора. Пока примерное градация таково: речная зона, лес, зона луга и партерный парк. В партерном парке предлагают сконцентрировать детские площадки, кафе, рестораны, спортивные площадки, пункты проката.
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Интересно, что подарок от прежнего директора ЦПКиО Романа Шадрина — монументы на «Аллее памяти» — в ближайшем будущем убирать не будут. Чиновники решили их сохранить. А ведь в свое время только ленивый не проехался с критикой по этим скульптурным композициям, которые своими габаритами и стилем напоминают надгробия, что совсем неуместно в парке отдыха. Единственное, асфальта вкогур «могилок» станет меньше. Его обещают убрать, заменив лужайками.

Кроме этого, авторы концепций развития ЦПКиО предлагают построить в культурной зоне парка лекторий, окружив его оранжереей, а все входы в парк оформить в одном стиле.

По словам мэра города Александра Выскоинского, на развитие ЦПКиО в ближайшие два три года потребуется 1, 5 миллиарда рублей. Но городской бюджет способен потянуть только треть от этой суммы. Остальное — за бизнесом.

Пока окончательная концепция развития ЦПКиО не утверждена. Горожане могут оставлять свои предложения на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Чиновники обещают услышать и учесть каждое мнение.






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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, парк, ЦПКиО
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