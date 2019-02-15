Вместо Краснознаменной группы на Плотинку хотят поставить Петра I

На Плотинке , куда хотят вернуть Кразнознаменную группу , предлагают установить памятник Петру I. Об этом сообщается в группе « Мемориал Романовых» во « ВКонтакте».





« Данная информация [о возвращении группы] появилась неожиданно , так как никаких массовых обсуждений в городе на сей счёт не проводилось , а мнения горожан по этому поводу неоднозначны. При всей кажущейся социальной значимости возвращения краснознамённой группы с орденом В. Ленина именно в центр Екатеринбурга , наш город до сих пор не имеет достойного памятника основателю Уральской столицы , Императору Петру I», — говорится в сообщении.





Активисты считают , что к 300-летию Екатеринбурга необходимо установить памятник именно Петру I. Инициаторы идеи уверены , что возвращение Краснознаменной группы « будет способствовать большему разобщению людей», а монумент Петру I « станет реальным шагом к общему примирению и станет настоящей визитной карточкой Екатеринбурга».



