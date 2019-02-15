Вместо Краснознаменной группы на Плотинку хотят поставить Петра I
14:52, 15 Февраль 2019
Активисты считают, что памятник великому правителю примирит людей и станет визитной карточкой Екатеринбурга.
На Плотинке, куда хотят вернуть Кразнознаменную группу, предлагают установить памятник Петру I. Об этом сообщается в группе «Мемориал Романовых» во «ВКонтакте».
«Данная информация [о возвращении группы] появилась неожиданно, так как никаких массовых обсуждений в городе на сей счёт не проводилось, а мнения горожан по этому поводу неоднозначны. При всей кажущейся социальной значимости возвращения краснознамённой группы с орденом В. Ленина именно в центр Екатеринбурга, наш город до сих пор не имеет достойного памятника основателю Уральской столицы, Императору Петру I», — говорится в сообщении.
Активисты считают, что к 300-летию Екатеринбурга необходимо установить памятник именно Петру I. Инициаторы идеи уверены, что возвращение Краснознаменной группы «будет способствовать большему разобщению людей», а монумент Петру I «станет реальным шагом к общему примирению и станет настоящей визитной карточкой Екатеринбурга».
ЕТВ решил представить, что будет, если на Плотинке появятся Красознаменная группа, памятники Петру I, Георгию Жукову, Акинфию Демидову, Павлу Бажову и Александру Высокинскому.
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Краснознаменная группа исчезла с Плотинки в 2013 году. Мэрия обосновывала это решение техническими требованиями — якобы из соображений безопасности объект не может размещаться на крыше шлюзовой камеры.
Вопрос о возвращении Краснознаменной группы поднял мэр Александр Высокинский: памятник могут вновь поставить на Плотинку до конца 2019 года. По словам его заместителя по внутренней политике Анатолия Гагарина, глава города уже давно об этом задумался.
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