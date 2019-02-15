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Строительство Храма-на-драме одобрили 3,1 тысячи екатеринбуржцев

11:43, 15 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины
Некоторые жители города предложили перенести собор к цирку.

Общественные обсуждения по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге завершились. За то, чтобы построить собор на территории в границах улиц Бориса Ельцина — Боевых дружин — Набережной рабочей молодежи — Октябрьской площади, проголосовали 3107 человек, против — 192 екатеринбуржца, рассказали ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Результаты общественных обсуждений опубликовали здесь.

37 человек предложили перенести Храм-на-драме на пустырь Фурманова-Белинского, участок с недостроем у цирка, где находится гостиница «Дели». Они решили, что территория у Театра драмы уже занята сквером, поэтому лучше использовать неблагоустроенную площадку. Инициаторам смены места ответили, что на Фурманова-Белинского уже планируют жилую застройку. Другие высказывали предположения, что собор не является каноническим и его размещение не соответствует историчности центральной части города, просили организовать рекреационные пространства и продумать парковку для экскурсионных автобусов и машин.

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В итоге комиссия учла только согласие на строительство, организацию лавочек, беседок, игровых площадок и замечание по поводу скейт-парка. Участники обсуждений заявили, что нецелосообразно устанавливать площадку для катаний рядом с храмом.

Накануне, 14 февраля, избирком Екатеринбурга единогласно одобрил референдум по строительству храма Святой Екатерины. Ранее депутаты гордумы утвердили изменения в правилах землепользования и застройки Екатеринбурга, тем самым народные избранники одобрили строительство храма Святой Екатерины.

Окончательный облик собора утвердили в декабре 2018 года. Строительство должны начать летом 2019 года. Планируется, что храм будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма сделают смотровую площадку с видом на пруд. Собор должны открыть к 300-летию Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, референдум, строительство, храм Святой Екатерины, храм-на-драме, Свердловская область , Екатеринбург
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