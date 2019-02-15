Строительство Храма-на-драме одобрили 3,1 тысячи екатеринбуржцев

Общественные обсуждения по строительству храма святой Екатерины в Екатеринбурге завершились. За то, чтобы построить собор на территории в границах улиц Бориса Ельцина — Боевых дружин — Набережной рабочей молодежи — Октябрьской площади, проголосовали 3107 человек, против — 192 екатеринбуржца, рассказали ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Результаты общественных обсуждений опубликовали здесь.

37 человек предложили перенести Храм-на-драме на пустырь Фурманова-Белинского, участок с недостроем у цирка, где находится гостиница «Дели». Они решили, что территория у Театра драмы уже занята сквером, поэтому лучше использовать неблагоустроенную площадку. Инициаторам смены места ответили, что на Фурманова-Белинского уже планируют жилую застройку. Другие высказывали предположения, что собор не является каноническим и его размещение не соответствует историчности центральной части города, просили организовать рекреационные пространства и продумать парковку для экскурсионных автобусов и машин.