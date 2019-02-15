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Месиво и гололед: воздух в Екатеринбурге прогреется до -1

08:13, 15 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Доставайте обувь на рельефной подошве и водите машину аккуратнее.

Тепло на улице не всегда бывает в радость. Когда это февраль, который бросает то в жар, то в холод, хорошего ждать не приходится. Екатеринбург на такую встряску реагирует стандартно: город сереет от снежного месива, тротуары покрываются льдом. Людей неподкованных ждет незабываемая встреча с пешеходной дорожкой, после которой мягкие и твердые части тела будут отходить пару недель. Чтобы с вами не случилось нечто подобное, ЕТВ делится прогнозом погоды на 15–17 февраля.

В пятницу утром будет идти снег, столбик термометра покажет -5. Днем температура повысится до -2, из-за облаков ненадолго выглянет солнце. Синоптики обещают западный ветер 5-11 метров в секунду. В субботу, 16 февраля, екатеринбуржцев ждет такая же температура, только снег будет идти весь день. Пасмурно и грустно, зато ветер более теплый — южный.

В воскресенье, 17 февраля, немного похолодает. Утром -8, днем -3, пишут на сайте Gismeteo. Осадки не ожидаются, и это к лучшему. Снег, который был в пятницу и субботу, превратится в кашу и успеет разочаровать уральцев. Чтобы вам было легче пробираться через него, найдите у себя ботинки с тракторной подошвой или отправляйтесь по делам на машине. Только осторожнее. На дорогах скользко.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, погода, синоптики, прогноз погоды, зима
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