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Медведев включил ВСМ Екатеринбург - Челябинск в планы до 2025 года

11:40, 15 Февраль 2019
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Фото: pixabay
В прошлой редакции документа финансирование было предусмотрено только для дороги Москва - Казань.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск в стратегию пространственного развития до 2025 года. В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что строительство поможет вовлечь в крупные центы экономического роста в товарооборот. В прошлую редакцию документа была включена только первая очередь ВСМ Москва — Казань на участке от поселка Железнодорожный до города Гороховец.

Строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург оценивают в 380 миллиардов рублей. Половину суммы планируют получить из федерального бюджета, но денег пока нет. Согласно утвержденному графику, проект должны завершить до 2024 года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, транспорт, Челябинск, ВСМ, Свердловская область , Екатеринбург, Дмитрий Медведев
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