Медведев включил ВСМ Екатеринбург - Челябинск в планы до 2025 года

, опубликованном на сайте правительства , говорится , что строительство поможет вовлечь в крупные центы экономического роста в товарооборот. В прошлую редакцию документа была включена только первая очередь ВСМ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск в стратегию пространственного развития до 2025 года. В документеопубликованном на сайте правительстваговоритсячто строительство поможет вовлечь в крупные центы экономического роста в товарооборот. В прошлую редакцию документа была включена только первая очередь ВСМ Москва — Казань на участке от поселка Железнодорожный до города Гороховец.





Строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург оценивают в 380 миллиардов рублей. Половину суммы планируют получить из федерального бюджета , но денег пока нет. Согласно утвержденному графику , проект должны завершить до 2024 года.



