Энергетики снизили температуру горячей воды на ВИЗе

Энергетики взялись за ремонт трубопровода на Ключевской в Екатеринбурге. На месте работают 12 специалистов и три машины. Потребителей не отключили, но температуру горячей воды снизили до 50 градусов, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Восстановить параметры теплоснабжения планируют к 18 часам 15 февраля. Подача воды сейчас идет с другого трубопровода, но если у вас в квартире ее нет, специалисты ЕТК советуют обратиться в свое ЖКХ.