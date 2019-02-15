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Энергетики снизили температуру горячей воды на ВИЗе

12:24, 15 Февраль 2019
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Фото: pixabay
На улице Ключевской ремонтируют трубу. Потребителей отключать не стали.

Энергетики взялись за ремонт трубопровода на Ключевской в Екатеринбурге. На месте работают 12 специалистов и три машины. Потребителей не отключили, но температуру горячей воды снизили до 50 градусов, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Восстановить параметры теплоснабжения планируют к 18 часам 15 февраля. Подача воды сейчас идет с другого трубопровода, но если у вас в квартире ее нет, специалисты ЕТК советуют обратиться в свое ЖКХ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ВИЗ, отключение воды, трубы, Свердловская область , Екатеринбург
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