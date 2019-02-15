Энергетики снизили температуру горячей воды на ВИЗе
12:24, 15 Февраль 2019
На улице Ключевской ремонтируют трубу. Потребителей отключать не стали.
Энергетики взялись за ремонт трубопровода на Ключевской в Екатеринбурге. На месте работают 12 специалистов и три машины. Потребителей не отключили, но температуру горячей воды снизили до 50 градусов, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.
Восстановить параметры теплоснабжения планируют к 18 часам 15 февраля. Подача воды сейчас идет с другого трубопровода, но если у вас в квартире ее нет, специалисты ЕТК советуют обратиться в свое ЖКХ.
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