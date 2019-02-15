Архитекторы хотят провести реку через сквер имени Кормильцева

Архитектурное бюро « ROCK Architecture studio» представило две концепции благоустройства аллеи вдоль улицы Белинского от Куйбышева до Декабристов. Этому скверу планируют дать имя Ильи Кормильцева. В основе первого варианта реконструкции сквера лежит река: бетонный желоб с водой три метра в ширину. Зимой она должна превращаться в каток. А второй вариант — с упором на озеленение и велодорожку.



