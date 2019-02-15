Архитекторы хотят провести реку через сквер имени Кормильцева
21:30, 15 Февраль 2019
На общественных слушаниях горожане испугались комаров.
Архитектурное бюро «ROCK Architecture studio» представило две концепции благоустройства аллеи вдоль улицы Белинского от Куйбышева до Декабристов. Этому скверу планируют дать имя Ильи Кормильцева. В основе первого варианта реконструкции сквера лежит река: бетонный желоб с водой три метра в ширину. Зимой она должна превращаться в каток. А второй вариант — с упором на озеленение и велодорожку.
У жителей Екатеринбурга спор вызвала идея с рекой: одни решили, что вода притянетлюдей, другие — комаров. Среди аргументов скептиков было и то, что такая конструкция потребует дорогостоящего обслуживания. К единому мнению по этому вопросу прийти не удалось. Также часть горожан выступила против размещения детских площадок на территории аллеи. Решили, что она расположена слишком близко к проезжей части. Мнения разошлись и на необходимость устанавливать в аллее биотуалеты.
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А вот качели и велодорожки понравились всем. Депутат Константин Киселев также предложил нарисовать там что-то связанное с рок-музыкой на стене, примыкающей к университетскому корпусу. Этим в сквер планируют заманить уличных музыкантов. По резкльтатам общественных слушаний компания должа представить третий усовершенствованный вариант. Реконструкцию планируют начать в конце марта, но обновляться сквер будет в несколько этапов.
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