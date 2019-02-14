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В Екатеринбурге поставили светофоры, дающие автобусам зеленый свет

11:53, 14 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Общественный транспорт стал двигаться на 17% быстрее на четырех перекрестках.
В рамках транспортной реформы на четырех перекрестках Екатеринбурга начали тестировать светофоры, дающие преимущество общественному транспорту. Программа отслеживает движение муниципальных автобусов и троллейбусов и включает для них зеленый сигнал. В 90% случаев общественный транспорт проезжает без остановок, сообщили специалисты ЦОД.

Пока что умные светофоры установили на перекрестках Готвальда — Опалихинская, Крауля — Заводская, Бардина -Чкаловская и Амундсена — Краснолесья. В комитете по транспорту мэрии сообщили, что светофоры увеличили пропускную способность общественного транспорта на 17 процентов. Но пока что решение о финансировании проекта не приняли. Будет ли число таких светофоров увеличено, пока неизвестно.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, транспортная реформа, транспорт, светофор, Екатеринбург
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