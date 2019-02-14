В Екатеринбурге поставили светофоры, дающие автобусам зеленый свет

В рамках транспортной реформы на четырех перекрестках Екатеринбурга начали тестировать светофоры , дающие преимущество общественному транспорту. Программа отслеживает движение муниципальных автобусов и троллейбусов и включает для них зеленый сигнал. В 90% случаев общественный транспорт проезжает без остановок , сообщили специалисты ЦОД.



Пока что умные светофоры установили на перекрестках Готвальда — Опалихинская , Крауля — Заводская , Бардина -Чкаловская и Амундсена — Краснолесья. В комитете по транспорту мэрии сообщили , что светофоры увеличили пропускную способность общественного транспорта на 17 процентов. Но пока что решение о финансировании проекта не приняли. Будет ли число таких светофоров увеличено , пока неизвестно.

