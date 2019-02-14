В Екатеринбурге поставили светофоры, дающие автобусам зеленый свет
11:53, 14 Февраль 2019
Общественный транспорт стал двигаться на 17% быстрее на четырех перекрестках.
В рамках транспортной реформы на четырех перекрестках Екатеринбурга начали тестировать светофоры, дающие преимущество общественному транспорту. Программа отслеживает движение муниципальных автобусов и троллейбусов и включает для них зеленый сигнал. В 90% случаев общественный транспорт проезжает без остановок, сообщили специалисты ЦОД.
Пока что умные светофоры установили на перекрестках Готвальда — Опалихинская, Крауля — Заводская, Бардина -Чкаловская и Амундсена — Краснолесья. В комитете по транспорту мэрии сообщили, что светофоры увеличили пропускную способность общественного транспорта на 17 процентов. Но пока что решение о финансировании проекта не приняли. Будет ли число таких светофоров увеличено, пока неизвестно.
Пока что умные светофоры установили на перекрестках Готвальда — Опалихинская, Крауля — Заводская, Бардина -Чкаловская и Амундсена — Краснолесья. В комитете по транспорту мэрии сообщили, что светофоры увеличили пропускную способность общественного транспорта на 17 процентов. Но пока что решение о финансировании проекта не приняли. Будет ли число таких светофоров увеличено, пока неизвестно.
Телебузики
В День святого Валентина екатеринбургские поклонники признаются Ольге Бузовой в любви
Как живут светофоры в Екатеринбурге, читайте здесь.
Новое и интересное
Куда катятся маршрутки
Городские истории
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Общественный транспорт — 2018
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.