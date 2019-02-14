Решение о референдуме по храму Святой Екатерины переложили на гордуму
17:54, 14 Февраль 2019
Избирком окончательно одобрил народное голосование. Теперь слово за депутатами.
Избирком Екатеринбурга единогласно одобрил проведение референдума по строительству храма Святой Екатерины. Об этом ЕТВ сообщил руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых. Ранее рабочая группа избиркома также давала добро на проведение плебисцита.
«Избирком официально признал поданные нами документы правильно оформленными и передает сейчас нашу заявку в городскую думу. А уже дума будет рассматривать наши вопросы по существу и решать — разрешить нам сбор 54 тысяч подписей или сразу отказать», — отметил Юрий Кузьминых.
Активист затрудняется предположить, одобрит ли гордума вопрос о проведении референдума. «Для внешнего наблюдателя логики в действиях гордумы немного — такое ощущение, что они рандомно решают, что одобрить, а что — нет», — заявил руководитель штаба Навального в Екатеринбурге. По его словам, к референдуму активисты готовы: «У нас уже [есть] больше 500 людей, готовых быть сборщиками», — уточнил Кузьминых.
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Ранее депутаты гордумы утвердили изменения в Правилах землепользования и застройки Екатеринбурга, тем самым народные избранники одобрили строительство храма Святой Екатерины.
Строительство храма Святой Екатерины должны начать летом, 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.
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