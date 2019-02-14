Решение о референдуме по храму Святой Екатерины переложили на гордуму





« Избирком официально признал поданные нами документы правильно оформленными и передает сейчас нашу заявку в городскую думу. А уже дума будет рассматривать наши вопросы по существу и решать — разрешить нам сбор 54 тысяч подписей или сразу отказать», — отметил Юрий Кузьминых.





Активист затрудняется предположить , одобрит ли гордума вопрос о проведении референдума. « Для внешнего наблюдателя логики в действиях гордумы немного — такое ощущение , что они рандомно решают , что одобрить , а что — нет», — заявил руководитель штаба Навального в Екатеринбурге. По его словам , к референдуму активисты готовы: « У нас уже [есть] больше 500 людей , готовых быть сборщиками», — уточнил Кузьминых.