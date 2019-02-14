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При ЦПКиО Екатеринбурга создадут общественный совет

17:21, 14 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
В эксперты зовут социально-активных горожан.

При екатеринбургском ЦПКиО сформируют общественный совет. Новоиспеченный орган будет вырабатывать единую политику и развивать территорию парка Маяковского в интересах посетителей и в рамках стратегического плана развития Екатеринбурга. Об этом говорится на странице ЦПКиО во «Вконтакте».

Подать заявку в общественный совет может любой житель Екатеринбурга и Свердловской области, которому есть 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных, отправить его на электронную почту law@ецпкио.рф или принести в здание парка на улице Мичурина, 230. Документы будут принимать до 24 февраля.

В положении о общественном совете также говорится, что орган будет улучшать условия в парке для инвалидов, повышать интерес посетителей к спорту, благоустраивать озелененную часть парка, развивать культурные направления.

ЦПКиО пошел по примеру Шарташского лесопарка, где также избрали общественный совет. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель детско-молодежной общественной организации«Каравелла» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат городской Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков и другие.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, ЦПКиО
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