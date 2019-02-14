Мэрия вернет Краснознаменную группу на Плотинку до конца 2019 года

Вопрос прорабатывается давно , и сейчас появилась техническая возможность вернуть Краснознаменную группу на ее прежнее место на Плотинке. Мы планируем вернуть на памятник Ордена Ленина , которые были присвоены Екатеринбургу. Также , возможно , там же появятся ордена , которые были вручены Свердловской области , чтобы сделать мемориал более комплексным.

Анатолий Гагарин, вице-мэр по организации общероссийских и международных мероприятий