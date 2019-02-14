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Мэрия вернет Краснознаменную группу на Плотинку до конца 2019 года

10:02, 14 Февраль 2019
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Фото: 1723.ru
О судьбе памятника высказался глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Вопрос о возвращении Краснозаменной группы на Плотинку прорабатывается: предполагается, что памятник снова установят в центре Екатеринбурга до конца 2019 года. Эту идею поддерживает мэр Александр Высокинский. Более того, по словам его заместителя по внутренней политике Анатолия Гагарина, глава города уже давно задумался о судьбе Краснознаменной группы.
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Вопрос прорабатывается давно, и сейчас появилась техническая возможность вернуть Краснознаменную группу на ее прежнее место на Плотинке. Мы планируем вернуть на памятник Ордена Ленина, которые были присвоены Екатеринбургу. Также, возможно, там же появятся ордена, которые были вручены Свердловской области, чтобы сделать мемориал более комплексным.
Анатолий Гагарин
вице-мэр по организации общероссийских и международных мероприятий
Краснознаменная группа исчезла с Плотинки в 2013 году. Мэрия обосновывала это решение техническими требованиями — якобы из соображений безопасности объект не может размещаться на крыше шлюзовой камеры. По словам Анатолия Гагарина, в заключении Ростехнадзора были прописаны инженерные решения, которые позволят вернуть объект на прежнее место.

Наш коллега Андрей Вакентин заметил, что, несмотря на то, что мэр Александр Высокинский горячо поддерживает возвращение Краснознаменной группы, говоря, что ее «варварски срезали», в 2013 году в статусе вице-мэра он сообщал следующее: «В любом случае, этой композиции требовалась реконструкция, все железные опоры изъела ржавчина».

Впоследствии городские активисты делали арт-объекты, чтобы напомнить Екатеринбургу о Краснознаменной группе и попытаться вернуть ее. Так, совсем недавно, в конце января 2019 года, участники движения «Суть времени» поставили на прежнем месте копию Краснознаменной группы — но изо льда.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Плотинка, краснознаменная группа, Екатеринбург
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