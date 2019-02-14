Коммунисты — о Краснознаменной группе: «Памятник уже утерян»
Памятник появился в центре города в 1974 году, когда Свердловск наградили орденом Ленина. Увековечить это событие решили памятной стелой, которую выковали рабочие ЗИКа. Орден сняли в 2009 году к саммиту ШОС, а сами знамена разобрали в 2013 году. Вместо них установили часы, которые отсчитывали время до олимпиады в Сочи. Сейчас место пустует.
Плохо, что в промышленном Екатеринбурге нет памятника трудовым подвигам. Сейчас тема по большому счету утихла, вернуть его пытаются только дети войны. В массовом сознании этот памятник тоже утерян. Но я считаю, что если бы не было планов по восстановлению, мэр бы не стал поднимать эту тему.
Этот памятник хочет вернуть общественность. А мы поддерживаем мнение людей. Они просят вернуть Краснознаменную группу еще с той ночи, когда ее преступным путем сняли. Ситуация как с Храмом-на-драме. Социологические опросы показывают, что общественность против. Поэтому мы поддерживаем.
Видео: ЕТВ