депутат гордумы

Плохо, что в промышленном Екатеринбурге нет памятника трудовым подвигам. Сейчас тема по большому счету утихла, вернуть его пытаются только дети войны. В массовом сознании этот памятник тоже утерян. Но я считаю, что если бы не было планов по восстановлению, мэр бы не стал поднимать эту тему.