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Коммунисты — о Краснознаменной группе: «Памятник уже утерян»

13:47, 14 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
После заявления Александра Высокинского, ЕТВ узнал мнение тех, кто шесть лет выступал за возвращение ордена Ленина и знамен.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал до конца 2019 года вернуть на Плотинку Краснозаменную группу. Эта новость обрадовала свердловских коммунистов, которые добивались восстановления памятника шесть лет. Глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев признался ЕТВ, что о восстановлении Краснознаменной группы мэра попросили сразу после его назначения. «Думаю, наш разговор тоже повлиял», — сообщил он.

Памятник появился в центре города в 1974 году, когда Свердловск наградили орденом Ленина. Увековечить это событие решили памятной стелой, которую выковали рабочие ЗИКа. Орден сняли в 2009 году к саммиту ШОС, а сами знамена разобрали в 2013 году. Вместо них установили часы, которые отсчитывали время до олимпиады в Сочи. Сейчас место пустует.

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Плохо, что в промышленном Екатеринбурге нет памятника трудовым подвигам. Сейчас тема по большому счету утихла, вернуть его пытаются только дети войны. В массовом сознании этот памятник тоже утерян. Но я считаю, что если бы не было планов по восстановлению, мэр бы не стал поднимать эту тему.

Роман Ступников
Глава движения «Суть времени» рассказал ЕТВ, что возвращение Краснознаменной группы стало возможно только после смены городской команды. «С прежним составом было невозможно договориться, а здесь есть добрая воля Высокинского. Сейчас в мэрии непросто. Им остался непростой багаж наследства, тот же храм и транспортная реформа. А решение по группе более консеснусное. Может, будут и противники, но аргументов у них не будет».

Также глава екатеринбургского движения сообщил, что мэрии готовы предоставить »современные и изящные» эскизы Краснознаменной группы.
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Этот памятник хочет вернуть общественность. А мы поддерживаем мнение людей. Они просят вернуть Краснознаменную группу еще с той ночи, когда ее преступным путем сняли. Ситуация как с Храмом-на-драме. Социологические опросы показывают, что общественность против. Поэтому мы поддерживаем.

Андрей Пирожков
Сразу после окончания Олимпиады, ЕТВ пытался понять, что должно быть на месте Краснознаменной группы. Варианты смотрите здесь.
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Видео: ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, краснознаменная группа, памятник, коммунизм, Роман Ступников, Александр Пирогов, Александр Ивачев, Александр Высокинский
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