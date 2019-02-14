Екатеринбургские родители устроили скандал из-за слияния двух школ
13:14, 14 Февраль 2019
Департамент образования отрицает слухи о том, что новое здание школы №1 на ВИЗе отдадут элитной гимназии №2.
Здание школы № 1 на ВИЗ-бульваре, наконец-то, достроили — в учебном заведении, не работавшем последние три года, с 1 сентября 2019 года начнутся уроки. Эта радостная новость омрачилась слухами об объединении школы с элитной гимназией № 2, куда учеников принимают только по результатам тестирования. Родителям учеников школы № 1 разослали сообщения в чатах в WatsApp, которые и взбудоражили взрослых.
Вопросов стало так много, что главе департамента образования мэрии Екатерине Сибирцевой пришлось ответить на них на лично. Встреча состоялась в зале школы № 74, куда ходили ученики школы № 1, пока здание было на ремонте. Туда пришли не менее ста человек. Корреспондент «Главных новостей Екатеринбурга» Мария Новикова поговорила с обеспокоенными родителями и учителями школы № 1 перед встречей с чиновниками:
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Если кратко, то топ вопросов, которые волнуют родителей и учителей, выглядит так:
- Не отберут ли у школы № 1 новое оснащенное здание на ВИЗ-бульваре в пользу гимназии № 2?
- Не придется ли ученикам проходить дополнительное тестирование после окончания начальной школы, чтобы остаться в учебном заведении?
- Возьмут ли в гимназию № 2 на работу учителей школы № 1?
Главе департамента образования Екатерине Сибирцевой пришлось отбиваться от гневных выкриков и давления со стороны родителей, но все-таки ей удалось прояснить позицию мэрии по объединению школы № 1 и гимназии № 2. По ее словам, возможность слияния обсуждалась только на закрытых заседаниях внутри мэрии, и, если процесс и запустится, случится это нескоро. 1 сентября 2019 года ученики школы № 1 пойдут на уроки в свое новенькое здание на ВИЗ-бульваре.
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Реорганизация двух школ — это процесс на несколько лет, а слияние коллективов и формирование нормальной среды — это десятилетия. Вы получите свое здание осенью, приедет к вам губернатор и ленточку разрежет.
Сибирцева пообещала родителям, что к 1 марта мэрия сформулирует основные положения по возможному объединению школы № 1 и гимназии № 2. После этого чиновники встретятся с инициативной группой из числа родителей и будут обсуждать тонкости процесса вместе.
Тем не менее, обеспокоенные судьбой своих отпрысков взрослые продолжили собирать подписи под обращением к мэру Александру Высокинскому.
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