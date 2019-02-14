Екатеринбургские родители устроили скандал из-за слияния двух школ

,

,

,

,

,





Вопросов стало так много , что главе департамента образования мэрии Екатерине Сибирцевой пришлось ответить на них на лично. Встреча состоялась в зале школы № 74 , куда ходили ученики школы № 1 , пока здание было на ремонте. Туда пришли не менее ста человек. Корреспондент « Главных новостей Екатеринбурга» Мария Новикова поговорила с обеспокоенными родителями и учителями школы № 1 перед встречей с чиновниками:

Здание школы № 1 на ВИЗ-бульваренаконец-тодостроили — в учебном заведениине работавшем последние три годас 1 сентября 2019 года начнутся уроки. Эта радостная новость омрачилась слухами об объединении школы с элитной гимназией № 2куда учеников принимают только по результатам тестирования. Родителям учеников школы № 1 разослали сообщения в чатах в WatsApp, которые и взбудоражили взрослых.