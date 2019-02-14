Дорогие праздники: екатеринбургские квартиры превратили в миллионы роз

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Исходя из цены 120 рублей за цветок , за среднюю однушку — ее стоимость составляет 2,78 миллиона рублей — можно будет приобрести букет из 23166 роз , подсчитали аналитики N1.RU. За двушку ( четыре миллиона рублей) — 33416 роз , за трешку ( 5,98 миллиона) — почти 50 тысяч роз.





За самую дорогую квартиру , находящуюся сейчас в продаже по цене в 80 миллионов рублей , можно купить 700 тысяч роз.

На День Святого Валентина екатеринбуржцыувыне смогут подарить любимым заветныймиллион алых роз». Просто потому что за стоимость этого букета можно купить самую дорогую квартиру в городе и еще останется.