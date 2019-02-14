Дорогие праздники: екатеринбургские квартиры превратили в миллионы роз
10:39, 14 Февраль 2019
Аналитики подсчитали, какие букеты светят горожанкам.
На День Святого Валентина екатеринбуржцы, увы, не смогут подарить любимым заветный «миллион алых роз». Просто потому что за стоимость этого букета можно купить самую дорогую квартиру в городе и еще останется.
Исходя из цены 120 рублей за цветок, за среднюю однушку — ее стоимость составляет 2,78 миллиона рублей — можно будет приобрести букет из 23166 роз, подсчитали аналитики N1.RU. За двушку (четыре миллиона рублей) — 33416 роз, за трешку (5,98 миллиона) — почти 50 тысяч роз.
За самую дорогую квартиру, находящуюся сейчас в продаже по цене в 80 миллионов рублей, можно купить 700 тысяч роз.
Телебузики
В День святого Валентина екатеринбургские поклонники признаются Ольге Бузовой в любви
Новое и интересное
Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Город
Крупнейший форум, посвященный строительству высотных зданий, в этом году станет ближе к простым людям.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».