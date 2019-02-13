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Вице-мэр Екатеринбурга призвал усилить борьбу с накатами

13:58, 13 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Ночью за пределы города вывезли 9 тысяч тонн снега. 

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов попросил заместителей усилить борьбу с накатами на дорогах. По его словам, службы благоустройства работают в усиленном режиме, но на улицах все еще остаются гололед и колеи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ночью на улицах Екатеринбурга работали 333 снегоуборочных машины и 150 рабочих. Чтобы избежать гололеда, на дороги высыпали 16 тонн щебня. Такими силами вывезли 9,4 тысячи тонн снега.

Уборка хоть и ведется круглосуточно, как распортуют в горадминистрации, все равно вызывает критику со стороны обычных горожан и общественников. Например, Алексей Беззуб на своей странице в Facebook сравнил, как чистят от снега Екатеринбург и Тюмень, и в этом сравнении победила последняя. ЕТВ подробно объяснял, почему при наличии техники и реагентов Екатеринбург так плохо убирают от снега.

Трудная высота
ЕТВ вспоминает небоскребы Екатеринбурга, которые так и остались в мечтах.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, мэрия, уборка, уборка снега, дороги, снег, Екатеринбург
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