Первоклашкам Екатеринбурга предложили добираться в школы на автобусах
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков нашел решение проблемы с переполненными школами. Омбудсмен предложил возить на автобусах на занятия тех, кто не попал в ближайшее учебное заведение.
Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин заявил ЕТВ, что не слышал о данной инициативе и не смог сказать, примет ли администрация предложение Морокова.
11 февраля родители будущих первоклассников Екатеринбурга обнаружили, что электронная очередь на запись в первые классы перепуталась. Заявки оказались не в той последовательности, в которой были изначально. В пресс-службе департамента администрации Екатеринбурга объяснили, что такая ситуация действительно произошла, из-за чего сейчас специалисты устраняют последствия.
Запутанные истории с очередностью поступления в первый класс можно посмотреть в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»