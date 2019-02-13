Первоклашкам Екатеринбурга предложили добираться в школы на автобусах

Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин заявил ЕТВ, что не слышал о данной инициативе и не смог сказать, примет ли администрация предложение Морокова.

11 февраля родители будущих первоклассников Екатеринбурга обнаружили, что электронная очередь на запись в первые классы перепуталась. Заявки оказались не в той последовательности, в которой были изначально. В пресс-службе департамента администрации Екатеринбурга объяснили, что такая ситуация действительно произошла, из-за чего сейчас специалисты устраняют последствия.

