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Первоклашкам Екатеринбурга предложили добираться в школы на автобусах

13:35, 13 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
О детях, которым не хватило места в учебных заведениях, позаботился омбудсмен Игорь Мороков.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков нашел решение проблемы с переполненными школами. Омбудсмен предложил возить на автобусах на занятия тех, кто не попал в ближайшее учебное заведение.

Трудная высота
ЕТВ вспоминает небоскребы Екатеринбурга, которые так и остались в мечтах.
Например, детей, проживающих в Краснолесье и не попавших в школу № 181, [можно] возить в школьных автобусах в одну из школ Юго-западного микрорайона. Не беда, если несколько классов школьников будут возить 4-5 лет в соседний микрорайон, пока не построят новую школу. И в сложившейся ситуации детей должны перевозить за счет города, поскольку возлагать на семьи дополнительные расходы из-за того, что они не успели зарегистрироваться первыми, было бы, действительно, несправедливо.
Игорь Мороков
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
По словам Игоря Морокова, хоть в ситуации, сложившейся в Екатеринбурге, виновата ошибка на сайте «Госуслуг», подлинная причина сбоя — «несоответствие количества мест в первых классах количеству будущих первоклашек, проживающих в новых микрорайонах и новых жилых комплексах».

Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин заявил ЕТВ, что не слышал о данной инициативе и не смог сказать, примет ли администрация предложение Морокова.

11 февраля родители будущих первоклассников Екатеринбурга обнаружили, что электронная очередь на запись в первые классы перепуталась. Заявки оказались не в той последовательности, в которой были изначально. В пресс-службе департамента администрации Екатеринбурга объяснили, что такая ситуация действительно произошла, из-за чего сейчас специалисты устраняют последствия.

Запутанные истории с очередностью поступления в первый класс можно посмотреть в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:

Чиновники попросили у екатеринбуржцев помощи в ремонте набережной
Жителям предложили рассказать, какой они видят территорию вокруг реки Ольховка.
Скандал вокруг записи в первые классы

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, школы, омбудсмен, Свердловская область , Игорь Мороков
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