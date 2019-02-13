Нетиевский запаниковал после инцидента с трапом в Барнауле

Экс-директор « Уральских Пельменей» Сергей Нетиевский призвал проверить оборудование в аэропортах после поломки трапа в Барнауле. « Очень жаль пострадавших людей. Сам часто летаю и теперь буду теперь осмотрительнее подниматься на трап», сообщил шоумен на своей странице в Facebook.





« Уральских Авиалиний» Барнаул — Москва стойка корзинки трапа надломилась , из-за чего шесть пассажиров Во время посадки на рейсУральских Авиалиний» Барнаул — Москва стойка корзинки трапа надломиласьиз-за чего шесть пассажиров упали вниз . Медики госпитализировали четырех человек. Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело. Ответственность за инцидент несет аэропорт.



