Нетиевский запаниковал после инцидента с трапом в Барнауле
11:00, 13 Февраль 2019
Шоумен призвал проверить оборудование в аэропортах.
Экс-директор «Уральских Пельменей» Сергей Нетиевский призвал проверить оборудование в аэропортах после поломки трапа в Барнауле. «Очень жаль пострадавших людей. Сам часто летаю и теперь буду теперь осмотрительнее подниматься на трап», сообщил шоумен на своей странице в Facebook.
Во время посадки на рейс «Уральских Авиалиний» Барнаул — Москва стойка корзинки трапа надломилась, из-за чего шесть пассажиров упали вниз. Медики госпитализировали четырех человек. Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело. Ответственность за инцидент несет аэропорт.
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Недавно Сергей Нетиевский вошел в экспертный совет по культуре при молодежном парламенте Госдумы. Шоумен планирует заниматься продвижением студенческих театров в регионах и вопросами защиты авторских прав. Также его называют одним из кандидатов на довыборы в Гордуму по Серовскому округу.
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